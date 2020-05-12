В Туапсинском районе горит двухэтажное здание

12 Май 2020 2020-05-12T10:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в 06:43 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в Туапсинском районе, в поселке Бжид.

В 06:44 к месту были направлены пожарные подразделения МЧС России. Они установили, что горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания на площади 200 квадратных метров.

- В 09:13 пожар локализовали на площади 960 квадратных метров, в 09:43 - ликвидация открытого горения. На месте работает 4 звена газодызащитников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К тушению пожара привлекается от РСЧС 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU