2020-05-12T10:24:48+03:00
Общество

В ДТП на перекрестке в Сочи пострадал водитель иномарки

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи в ДТП пострадал водитель иномарки. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи в ДТП пострадал водитель иномарки. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Карантинные ограничения, действующие в Сочи, в том числе , и в отношении движения автомобилей, к сожалению не особенно сказались на числе ДТП.

Даже в так называемое «беспропускное окно» водители сплошь и рядом продолжают нарушать правила дорожного движения.

На перекре стке в Имеретинской долине, в Адлерском районе накануне столкнулись две иномарки- “Mini Cooper” и “BMW”.

Как сообщают очевидцы происшествия , водитель автомобиля марки «BMW» при пересечении перекре стка не уступил дорогу водителю автомобиля «Mini Cooper» которыи ехал по главнои полосе движения, в результате чего и произошло столкновение.

Удар был такой силы, что «BMW» отбросило в металлическии столб.

- В результате ДТП пострадал водитель «Mini Cooper», ему потребовалась медицинская помощь,- сообщают очевидцы ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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