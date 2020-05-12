В ДТП на перекрестке в Сочи пострадал водитель иномарки

12 Май 2020 2020-05-12T10:24:48+03:00

В Сочи в ДТП пострадал водитель иномарки. Фото ВК "ЧП Сочи"

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Карантинные ограничения, действующие в Сочи, в том числе , и в отношении движения автомобилей, к сожалению не особенно сказались на числе ДТП.

Даже в так называемое «беспропускное окно» водители сплошь и рядом продолжают нарушать правила дорожного движения.

На перекре стке в Имеретинской долине, в Адлерском районе накануне столкнулись две иномарки- “Mini Cooper” и “BMW”.

Как сообщают очевидцы происшествия , водитель автомобиля марки «BMW» при пересечении перекре стка не уступил дорогу водителю автомобиля «Mini Cooper» которыи ехал по главнои полосе движения, в результате чего и произошло столкновение.

Удар был такой силы, что «BMW» отбросило в металлическии столб.

- В результате ДТП пострадал водитель «Mini Cooper», ему потребовалась медицинская помощь,- сообщают очевидцы ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU