В ДТП на перекрестке в Сочи пострадал водитель иномарки
Карантинные ограничения, действующие в Сочи, в том числе , и в отношении движения автомобилей, к сожалению не особенно сказались на числе ДТП.
Даже в так называемое «беспропускное окно» водители сплошь и рядом продолжают нарушать правила дорожного движения.
На перекре стке в Имеретинской долине, в Адлерском районе накануне столкнулись две иномарки- “Mini Cooper” и “BMW”.
Как сообщают очевидцы происшествия , водитель автомобиля марки «BMW» при пересечении перекре стка не уступил дорогу водителю автомобиля «Mini Cooper» которыи ехал по главнои полосе движения, в результате чего и произошло столкновение.
Удар был такой силы, что «BMW» отбросило в металлическии столб.
- В результате ДТП пострадал водитель «Mini Cooper», ему потребовалась медицинская помощь,- сообщают очевидцы ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU