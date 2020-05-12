12 Май 2020 2020-05-12T11:44:53+03:00

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В Сочи сгорели четыре автомобиля. Инцидент произошел на улице Инжирной. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 05:43.

- В 05:53, по прибытии первого подразделения, установлено, что происходит горение четырех автомобилей на общей площади 15 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 05:54 возгорание было локализовано, в 5:58 – ликвидировано. Во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU