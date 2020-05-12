2020-05-12T10:45:09+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 12 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Число заболевших увеличилось еще на 99 человекЧисло заболевших увеличилось еще на 99 человек
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«Комсомолка» собрала последние новости о числе заболевших опасной инфекцией в Краснодарском крае на 12 мая 2020 года. Число заболевших увеличилось еще на 99 человек. Всего коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 2126 человек. Такие данные сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 3711 человек.

Вчера, 11 мая, новые случаи зарегистрированы сразу в нескольких районах края. Всего в регионе заболели 98 человек. Опасная инфекция была диагностирована у 42 мужчин и 56 женщин.

В обсерваторах находятся 1964 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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