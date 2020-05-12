2020-05-12T11:22:36+03:00
Происшествия

В Армавире местный житель убил собутыльника 26 ударами ножа

Злоумышленник находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Инцидент произошел вечером 7 мая в Армавире. Мужчины познакомились на одной из улиц города.

Со слов обвиняемого, мужчина пригласил его к себе домой на улицу 11-я Линия. Они собирались выпивать. Вскоре хозяин оскорблять сожительницу гостя, которую давно знал.

Из-за этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 26 ударов ножом в область живота, грудной клетки и шеи, убив потерпевшего. После этого гость с места происшествия скрылся.

- Вечером 8 мая соседи погибшего, увидев, что дверь в его квартиру открыта, вызвали на место правоохранителей. Полицейские обнаружили в комнате тело потерпевшего без признаков жизни, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Злоумышленник находится под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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