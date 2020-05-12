12 Май 2020 2020-05-12T12:06:41+03:00

На Кубани виновника ДТП, из-за которого погибли три человека, осудили на 8 лет и 6 месяцев Фото: Архив "КП"

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима

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На Кубани суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Страшная трагедия произошла 14 августа 2019 года в станице Петровской Славянского района. Пьяный мужчина без прав ехал на легковом автомобилем. В машине находились еще три пассажира. Он превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого произошло опрокидывание автомобиля в канал с водой.

- В результате аварии все пассажиры погибли от утопления, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU