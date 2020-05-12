2020-05-12T12:08:10+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе пресекли деятельность наркопритона

Организатора могут осудить на 4 года
Александра ПОДУШКО
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В Горячем Ключе пресекли деятельность наркопритонаВ Горячем Ключе пресекли деятельность наркопритонаФото: Архив "КП"
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В Горячем Ключе местный житель содержал наркопритон. 42-летний мужчина предоставлял свой дом наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. В качестве оплаты за аренду брал с постояльцев наркотики.

- В доме обнаружили фрагменты упаковки со следами вещества синтетического происхождения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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