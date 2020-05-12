2020-05-12T14:01:17+03:00
Общество

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил медсестер с профессиональным праздником

Он пожелал им крепкого здоровья, жизненной энергии и благодарных пациентов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор региона Вениамин Кондратьев поздравил медсестер с профессиональным праздником. Он поблагодарил медработников за силу духа и преданность делу.

Глава края отметил, что они занимают особое место в системе здравоохранения.

– В этом году мы столкнулись с новой инфекцией. Сегодня медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом. Особую миссию выполняет медперсонал в реанимациях, где ночи напролет продолжает самоотверженно работать, оказывать уход пациентам, - отметил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев пожелал медперсоналу крепкого здоровья, энергии и благодарных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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