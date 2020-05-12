Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил медсестер с профессиональным праздником
Губернатор региона Вениамин Кондратьев поздравил медсестер с профессиональным праздником. Он поблагодарил медработников за силу духа и преданность делу.
Глава края отметил, что они занимают особое место в системе здравоохранения.
– В этом году мы столкнулись с новой инфекцией. Сегодня медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом. Особую миссию выполняет медперсонал в реанимациях, где ночи напролет продолжает самоотверженно работать, оказывать уход пациентам, - отметил глава Кубани.
Вениамин Кондратьев пожелал медперсоналу крепкого здоровья, энергии и благодарных пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU