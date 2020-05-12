2020-05-12T15:22:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурат Кумпилов о снятии ограничительного режима: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки

Глава Адыгеи анонсировал открытие парикмахерских и салонов красоты
Ева МУР@kp_kuban
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Мурат Кумпилов. Фото: официальная страница главы Адыгеи в соцсетиМурат Кумпилов. Фото: официальная страница главы Адыгеи в соцсети
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Самоизоляция в Адыгее: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки

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В республике Адыгее с сегодняшнего дня, 12 мая, начали работу автомойки, рынки и ярмарки. Такое решение принял глава Мурат Кумпилов после выступления президента РФ Владимира Путина.

- Россия входит в период постепенного ослабления режима ограничительных мер, связанных с эпидемиеи коронавируса. Режим самоизоляции, деи ствующии уже более 6 недель, позволил взять ситуацию под контроль, не допустить взрывного развития эпидемии. Но инфекция не отступила, ежедневно на лечение поступают новые пациенты, что не позволяет нам полностью снять режим ограничении и самоизоляции, - сообщил Мурат Кумпилов.

Однако он принял решение разрешить ряду предприятий начать трудовую деятельность. Парикмахерские и салоны красоты откроются вслед за автомойками, рынками и ярмарками в ближайшие дни. Но только при условии, что эпидситуация не ухудшится.

Глава Адыгеи предупредил, что все, кто откроется, обязаны соблюдать санитарные требования надзорных органов. Если будут замечены послабления, их снова закроют.

Напомним, ряд ограничений в республике сохраняется. В первую очередь режим самоизоляции для старшего поколения от 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Действуют обязательные правила социальной дистанции, пропускной режим, запрещены массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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