На Кубани водитель отечественного авто вылетел в канал

12 Май 2020 2020-05-12T12:46:30+03:00

Он не справился с управлением

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10 мая в 07:30 в Славянском районе в рисовой системе станицы Черноерковской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 47-летний водитель отечественного автомобиля превысил скорость, Он не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги в канал. Здесь машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани виновника ДТП, из-за которого погибли три человека, осудили на 8 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU