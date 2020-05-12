Возобновление движения «Ласточек» между Сочи и Краснодаром вновь откладывается
Возобновление движения электропоездов «Ласточка» между Сочи и Краснодаром не произойдет до окончания карантинного режима.
Об этом 12 мая сообщила пресс-служба СКЖД.
- Как только появятся предпосылки к отмене ограничений на передвижение по региону, тогда можно будет говорить о конкретных датах возобновления движения электричек,- отметили в компании.
Начало движения «Ласточек» по столько популярному маршруту, как «Сочи-Краснодар, переносится уже не впервые.
После окончания ремонта Лысогорского тоннеля на пути между городами, восстановить сообщаение поначалу планировали 27 апреля, затем этот срок был перенесен на 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU