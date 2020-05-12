2020-05-12T13:14:37+03:00
Общество

Возобновление движения «Ласточек» между Сочи и Краснодаром вновь откладывается

Ранее движение планировалось возобновить 12 мая
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Электропоезд "Ласточка". Фото пресс-службы СКЖД.Электропоезд "Ласточка". Фото пресс-службы СКЖД.
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Возобновление движения электропоездов «Ласточка» между Сочи и Краснодаром не произойдет до окончания карантинного режима.

Об этом 12 мая сообщила пресс-служба СКЖД.

- Как только появятся предпосылки к отмене ограничений на передвижение по региону, тогда можно будет говорить о конкретных датах возобновления движения электричек,- отметили в компании.

Начало движения «Ласточек» по столько популярному маршруту, как «Сочи-Краснодар, переносится уже не впервые.

После окончания ремонта Лысогорского тоннеля на пути между городами, восстановить сообщаение поначалу планировали 27 апреля, затем этот срок был перенесен на 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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