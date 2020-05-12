Возобновление движения «Ласточек» между Сочи и Краснодаром вновь откладывается

12 Май 2020 2020-05-12T13:14:37+03:00

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Возобновление движения электропоездов «Ласточка» между Сочи и Краснодаром не произойдет до окончания карантинного режима.

Об этом 12 мая сообщила пресс-служба СКЖД.

- Как только появятся предпосылки к отмене ограничений на передвижение по региону, тогда можно будет говорить о конкретных датах возобновления движения электричек,- отметили в компании.

Начало движения «Ласточек» по столько популярному маршруту, как «Сочи-Краснодар, переносится уже не впервые.

После окончания ремонта Лысогорского тоннеля на пути между городами, восстановить сообщаение поначалу планировали 27 апреля, затем этот срок был перенесен на 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU