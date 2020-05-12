12 Май 2020 2020-05-12T13:59:59+03:00

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Прием заявлений на поступление в детские сады Краснодара начнут с 1 июня. Это сделали из-за продолжения распространения коронавируса.

- Срок подачи заявлений мы продлим до 15 августа. Заявки будут обязательно отработаны, все места в детсадах распределять в обычном режиме, - сказал глава города Евгений Первышов.

Как рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов, постановление о переносе дат приема заявлений уже подготовлено, скоро его опубликуют на сайте администрации города.

Учебный год завершится согласно рекомендациям Министерства образования и науки региона:

- Ученики 1-х - 4-х классов закончат обучение 15 или 16 мая;

- 5-е - 8-е классы завершат учебный год 22 или 23 мая;

- Ученики 10 классов будут заниматься до 29 или 30 мая;

-Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат заниматься до 5 июня и будут готовиться к государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU