2020-05-12T13:30:41+03:00
Общество

На Кубани уничтожили около 3 кг опасного сала

На мужчину, который перевозил продукцию, составили административный материал
Александра ПОДУШКО
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На Кубани уничтожили около 3 кг опасного салаНа Кубани уничтожили около 3 кг опасного салаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты Россельхознадзора на посту ДПС «Кавказ» задержали автомобиль, в котором находилось 2700 кг свиного сала.

У водителя, перевозившего продукцию, не было ветеринарно-сопроводительных документов. Сало находилось на двух поддонах, на нем отсутствовала маркировка, несущая информацию о дате, месте выработки, температурных режимах хранения, сроках годности.

- Также автомобиль, перевозивший, продукцию был без оборудования, обеспечивающего температурный режим перевозки животноводческой продукции, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сало изъяли и уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора. В отношении гражданина, перевозившего продукцию, составили административный материал по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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