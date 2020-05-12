На Кубани уничтожили около 3 кг опасного сала
Специалисты Россельхознадзора на посту ДПС «Кавказ» задержали автомобиль, в котором находилось 2700 кг свиного сала.
У водителя, перевозившего продукцию, не было ветеринарно-сопроводительных документов. Сало находилось на двух поддонах, на нем отсутствовала маркировка, несущая информацию о дате, месте выработки, температурных режимах хранения, сроках годности.
- Также автомобиль, перевозивший, продукцию был без оборудования, обеспечивающего температурный режим перевозки животноводческой продукции, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сало изъяли и уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора. В отношении гражданина, перевозившего продукцию, составили административный материал по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU