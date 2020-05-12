Вениамин Кондратьев о новороссийской элите, устроившей шашлык во время карантина: Нельзя жителям, значит, нельзя и чиновникам!
На совещании оперативного штаба 12 мая глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в курсе скандала, который стремительными темпами развивается в Новороссийске. Напомним, 10 мая в сети опубликовали видеоролик, на кадрах которого запечатлена, как уверяет автор, новороссийская знать. Майскую тусовку решили провести на одной из местных баз отдыха «Беседки Тополи». Среди гостей была замечена и заммэра Новороссийска Екатерина Демченко, которую уволили в тот же день, когда ролик появился в сети.
В разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» теперь уже экс-чиновница заявила, что приезжала на базу отдыха по делу – поговорить с одним человеком. Пробыла там не больше сорока минут и – уехала. Однако, как считает глава региона, веселье во время карантина не красит чиновников.
- По определению, даже если хочется, но не можем мы допустить так, чтобы власть имела двойные стандарты – для людей нельзя, а для власти можно. Нет, коллеги, для власти в первую очередь – нельзя. Мы просто не имеем права: как для людей, так и для себя, все должно быть абсолютно одинаково, поэтому прошу всех это учесть, - заявила Кондратьев во время совещания оперативного штаба Кубани по коронавирусу.
Кстати, базой отдыха сейчас занимается полиция. Правоохранители проводят проверку, на каких основаниях ее руководство проигнорировало карантинный запрет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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