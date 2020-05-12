12 Май 2020 2020-05-12T13:51:04+03:00

В Анапе под колесами иномарки оказалась 12-летняя школьница Фото: Архив "КП"

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11 мая в 05:30 в поселке Цибанобалкана произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем иномарки превысил скорость и влетел в автобусную остановку. Здесь находилась 12-летняя школьница.

- В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас проводится проверка по факту нахождения несовершеннолетней пострадавшей и ее 14-летней подруги на остановке. К административной ответственности привлекут родителей детей.

Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 18-летний водитель гонял без прав.

Напомним, на Кубани водитель отечественного авто вылетел в канал. Он не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU