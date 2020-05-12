В Анапе под колесами иномарки оказалась 12-летняя школьница
11 мая в 05:30 в поселке Цибанобалкана произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем иномарки превысил скорость и влетел в автобусную остановку. Здесь находилась 12-летняя школьница.
- В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Сейчас проводится проверка по факту нахождения несовершеннолетней пострадавшей и ее 14-летней подруги на остановке. К административной ответственности привлекут родителей детей.
Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 18-летний водитель гонял без прав.
Напомним, на Кубани водитель отечественного авто вылетел в канал. Он не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU