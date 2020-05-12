2020-05-12T13:52:28+03:00
Общество

В Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов

Спасатели транспортировали ее из леса
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов. Фото: ЮРПСО МЧС РоссииВ Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов. Фото: ЮРПСО МЧС России
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В Сочи туристка получившая травму ноги по дороге с водопадов в районе села Семеновка.

- Туристка сообщила, что повредила колено, поскользнувшись и упав с сыпучего склона, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На место инцидента прибыли спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России. Они на носилках доставили 38-летнюю жительницу Сочи к служебной машине. От медицинской помощи женщина отказалась.

В пресс-службе напомнили, что все туристические объекты на курорте во время карантина закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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