В Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов
Спасатели транспортировали ее из леса
В Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов. Фото: ЮРПСО МЧС России
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В Сочи туристка получившая травму ноги по дороге с водопадов в районе села Семеновка.
- Туристка сообщила, что повредила колено, поскользнувшись и упав с сыпучего склона, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
На место инцидента прибыли спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России. Они на носилках доставили 38-летнюю жительницу Сочи к служебной машине. От медицинской помощи женщина отказалась.
В пресс-службе напомнили, что все туристические объекты на курорте во время карантина закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU