2020-05-12T14:38:42+03:00
Общество

Заявления на прием в детские сады в Краснодаре будут собирать до 15 августа

Сроки приема заявлений на путевки в детские сады передвинули из-за коронавируса
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Прием заявлений в детские сады Краснодара начнется 1 июня 2020 года Фото: krd.ruПрием заявлений в детские сады Краснодара начнется 1 июня 2020 года Фото: krd.ru
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Эпидемия коронавируса вмешалась во многие сферы нашей жизни. Из-за коронавируса сдвинуты сроки приема заявлений в детские сады Краснодара. Записаться в детский сад в Краснодаре изначально можно было с 1 апреля, однако старт приема заявок перенесли на 15 мая. Но и эта дата оказалась не окончательной.

Заявление на прием в детский сад в Краснодаре можно подать с 1 июня по 15 августа 2020 года.

- Так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции не нормализовалась, в настоящее время подготовлено постановление о переносе старта приёма заявок на 1 июня 2020 года. Соответственно, срок подачи заявлений будет продлен до 15 августа включительно, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Соответствующее постановление опубликуют в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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