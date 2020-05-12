В Краснодарском крае выписали более 10 тысяч протоколов за нарушение карантина

12 Май 2020 2020-05-12T15:18:20+03:00

Суды оштрафовали более четырех тысяч граждан

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В Краснодарском крае мобильные отряды самоконтроля составили 10 566 протоколов за нарушение карантина. По итогам рассмотрения шести тысяч из них, судами оштрафовано 4570 граждан. Такие данные на заседании краевого оперативного штаба привел вице-губернатор Сергей Пуликовский.

- На 156 организаций наложено приостановка деятельности и вынесено 1300 предупреждений о неправомерности действий, - сообщил Пуликовский.

По последним данным, в работе мобильных отрядов самоконтроля заняты более семи тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, представители администраций.

- С начала введения карантина, проверено 400 тысяч граждан, 11572 в сутки. Выдано более 173 000 уведомлений о необходимости соблюдать карантин, из них 4603 за сутки, - отметил вице-губернатор.

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил с 23 мая бросить все силы на контроль перемещения жителей края между муниципалитетами.

- С 23 мая вы перегруппировываетесь, часть отрядов остается в парках и скверах и местах массового передвижения людей, а часть направляем на межмуниципальные границы. Карантин в крае сохраняется, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU