На Кубани приставы опечатали мебельный магазин за работу в карантин
Сотрудники ФССП Динского района опечатали магазин мебели в станице Новотитаровской. Как выяснилось в ходе проверки, руководство магазина проигнорировало требования карантинного режима и решило нарушить постановление губернатора.
Как отмечают в пресс-службе ФССП региона, руководитель торговой точки предупрежден о невозможности возобновления работы в ближайшие 15 дней. В противном случае он может понести уголовную ответственность.
Напомним, в настоящее время в Краснодарском крае работают специальные рейды, контролирующие работу предприятий в карантин. Нарушителей штрафуют и запрещают работать сроком от 15 дней и больше. Всего, по данным пресс-службы ведомства, на Кубани закрыты более 100 объектов, нарушивших режим карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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