2020-05-12T16:35:42+03:00
Общество

В кубанском ЗСК готовят проект поддержки населения и бизнеса

Его обсуждение состоялось на совещании перед предстоящей сессией парламента
Виталий КАРНАУХ
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В кубанском ЗСК готовят проект поддержки населения и бизнеса.В кубанском ЗСК готовят проект поддержки населения и бизнеса.
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На 38 сессии кубанские парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся поддержки бизнеса и населения. Так, региональный закон о развитии МСП приведут в соответствие с федеральным. Кроме того, парламентарии готовят обращение в минпромторг по вопросу введения квот на отдельные виды лесоматериалов ценных твердолиственных пород, вывозимых за пределы России.

Помимо этого, на сессии рассмотрят проект закона, облегчающий работу ИП. В ЗСК отмечают, что с инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев. В рамках проекта предлагают упростить процедуру получения согласия собственника земельного участка, на территории которого предполагается проведение ярмарки, возложив эту обязанность на органы местного самоуправления.

Кубанские аграрии тоже не останутся в стороне – один из комитетов ЗСК готовит обращение в минсельхоз по вопросу страхования урожая. Как отмечают парламентарии, в проекте говорится о сильных заморозках, которые обрушились на регион весной этого года. В федеральном ведомстве депутаты просят упростить критерии оценки страховых рисков многолетних насаждений для садоводческих предприятий с учетом климатических условий региона.

- Жизнь каждый день вносит свои коррективы. В режиме повышенной готовности и в условиях ограничительных мер нам нужно внимательно отслеживать все изменения федерального законодательства и оперативно реагировать на запросы общества и вызовы времени», – подытожил в конце совещания председатель Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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