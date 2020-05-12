В Краснодаре возле ЗИПа сгорели почти 100 кв.м. мусора

12 Май 2020 2020-05-12T16:44:52+03:00

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Как рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 14:39. Спустя минуту к месту возгорания незамедлительно были направлены силы и средства Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

- В 14:43 по прибытии первого подразделения установлено, что горит мусор на открытой территории на площади 70 кв.м., - рассказали в ведомстве.

Локализовать огонь удалось в ту же минуту, полностью ликвидировали горение в 15:35. В тушении участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. О погибших и пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU