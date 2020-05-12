В Армавире отремонтируют две крупные подстанции

12 Май 2020 2020-05-12T17:27:21+03:00

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Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту двух крупных питающих центров. Работы ведутся в Армавире на подстанциях «Восток» и «Армавирская ТЭЦ». Объекты отвечают за качество снабжения электроэнергией свыше 100 тысяч жителей, а также промышленных предприятий и социальных объектов, включая больницы, станции скорой помощи, школы, детские сады и др.

Специалисты Армавирского филиала планируют отремонтировать высоковольтное оборудование, включая силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. Объем вложенных средств в ремонт энергообъектов составит свыше семи миллионов рублей.

Подстанция «Восток» снабжает электроэнергией социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения и более 15 тысяч потребителей Новокубанского района.

«Армавирская ТЭЦ» является крупным узловым транзитным центром, обеспечивая подачу электроэнергии на городские подстанции. Объект является источником электроэнергии для 90 тысяч армавирцев, местных промышленных предприятий и социально-значимых объектов.

- Капитальный ремонт подстанций – в числе приоритетных задач при подготовке энергорайона к зиме. Все работы ведутся без отключения потребителей. Своевременный ремонт оборудования и применение современных технологий позволит значительно повысить надежность работы питающих центров и обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса в периоды максимальных нагрузок, – сообщил директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

В этом году энергетики планируют отремонтировать десять крупных питающих центров, 146 трансформаторных подстанций и 870 км линий электропередачи на востоке края.

ИСТОЧНИК KP.RU