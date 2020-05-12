В Армавире отремонтируют две крупные подстанции
Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту двух крупных питающих центров. Работы ведутся в Армавире на подстанциях «Восток» и «Армавирская ТЭЦ». Объекты отвечают за качество снабжения электроэнергией свыше 100 тысяч жителей, а также промышленных предприятий и социальных объектов, включая больницы, станции скорой помощи, школы, детские сады и др.
Специалисты Армавирского филиала планируют отремонтировать высоковольтное оборудование, включая силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. Объем вложенных средств в ремонт энергообъектов составит свыше семи миллионов рублей.
Подстанция «Восток» снабжает электроэнергией социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения и более 15 тысяч потребителей Новокубанского района.
«Армавирская ТЭЦ» является крупным узловым транзитным центром, обеспечивая подачу электроэнергии на городские подстанции. Объект является источником электроэнергии для 90 тысяч армавирцев, местных промышленных предприятий и социально-значимых объектов.
- Капитальный ремонт подстанций – в числе приоритетных задач при подготовке энергорайона к зиме. Все работы ведутся без отключения потребителей. Своевременный ремонт оборудования и применение современных технологий позволит значительно повысить надежность работы питающих центров и обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса в периоды максимальных нагрузок, – сообщил директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.
В этом году энергетики планируют отремонтировать десять крупных питающих центров, 146 трансформаторных подстанций и 870 км линий электропередачи на востоке края.
ИСТОЧНИК KP.RU