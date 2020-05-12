МТС продлевает бесплатный досуг до конца мая

12 Май 2020 2020-05-12T17:31:07+03:00

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Для всех, кто вынужденно остается дома, МТС продлевает бесплатное подключение пакета полезных сервисов для работы и отдыха до 31 мая. Это доступно абонентам любых операторов. Чтобы смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов за один рубль достаточно установить приложение МТС ТВ и оформить подписку на пакет «Просто ТВ». В распоряжении пользователя также окажутся и другие цифровые продукты – МТС Библиотека, МТС Фитнес, МТС Music и SmartMed.

Получить срочную онлайн-консультацию дежурного терапевта или профильного специалиста федеральной сети клиник поможет приложение SmartMed. Достичь фигуры мечты станет легче с программами тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес. Библиофилы откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке, а меломаны смогут послушать любимые треки или подключить радиостанции в МТС Music.

Чтобы воспользоваться предложением, при установке приложения МТС ТВ или активации акции новым абонентам нужно ввести промокод DOMA. На указанный номер придет sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома. Продление льготной подписки до 31 мая по промокоду DOMA2 произойдет автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU