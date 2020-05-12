2020-05-12T17:37:11+03:00
Общество

В Краснодаре из-за коронавируса выросло число безработных горожан

В Центре занятости говорят, что в последний раз такое было в 1996-м
Виталий КАРНАУХ
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Количество безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4 тысячи человек.Количество безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4 тысячи человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Заместитель руководителя Центра занятости Краснодара Елизавета Мирошниченко рассказала, что число безработных граждан, обратившихся в профильный центр, на фоне COVID-19 возросло.

- За прошедшие четыре месяца к нам обратились 25 тысяч 311 человек. Чаще всего краснодарцы хотят получить материальную поддержку, а также интересуются наличием вакансий, - рассказала замруководителя городского Центра занятости. - Статус безработных получили 6 тысяч 773 человека.

По словам Елизаветы Мирошниченко, количество безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4 тысячи человек. Подобной безработицы, уверяет она, в Краснодаре не было с 1996 года.

- На сегодня у нас зарегистрировано около 6 тысяч вакансий. Примерно 4 тысячи человек получили работу в период с января по апрель, - заключила Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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