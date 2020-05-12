В Краснодаре из-за коронавируса выросло число безработных горожан
Заместитель руководителя Центра занятости Краснодара Елизавета Мирошниченко рассказала, что число безработных граждан, обратившихся в профильный центр, на фоне COVID-19 возросло.
- За прошедшие четыре месяца к нам обратились 25 тысяч 311 человек. Чаще всего краснодарцы хотят получить материальную поддержку, а также интересуются наличием вакансий, - рассказала замруководителя городского Центра занятости. - Статус безработных получили 6 тысяч 773 человека.
По словам Елизаветы Мирошниченко, количество безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4 тысячи человек. Подобной безработицы, уверяет она, в Краснодаре не было с 1996 года.
- На сегодня у нас зарегистрировано около 6 тысяч вакансий. Примерно 4 тысячи человек получили работу в период с января по апрель, - заключила Мирошниченко.
ИСТОЧНИК KP.RU