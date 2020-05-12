«Скулили на всю улицу»: жительница Тимашевска нашла в мусорном контейнере новорожденных щенят

12 Май 2020 2020-05-12T19:35:13+03:00

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Жительница Тимашевска Наталья Сердюкова проходила мимо мусорных баков, что стоят в районе бывшего пенькозавода в северо-западной части города. Долго не могла понять, откуда идет такой громкий писк, а когда заглянула в контейнер, обомлела: в картонной коробке ползали только что родившиеся щенята.

- Кто-то их выкинул, малютки были мокрые, возможно, их пытались утопить. Собачата очень громко кричали, сверху на них уже кто-то кинул мусор, - рассказала Наталья Сердюкова.

Жительница Тимашевска нашла в мусорном контейнере новорожденных щенят.

С очевидцами происходящего женщина вытащила коробку с щенками из мусорного ящика, но всех спасти не удалось, выжили только четверо. Сейчас собачки согреты, накормлены и искупаны.

- Будем выхаживать, а как подрастут – раздадим. А тем, кто так поступил с ними, желаю благоразумия. Думайте об окружающих, ведь этот писк, возможно слышали дети, - заключила Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU