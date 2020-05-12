На Кубани вдвое снизили налоги для пострадавших от пандемии предприятий

12 Май 2020 2020-05-12T19:15:11+03:00

Это коснется ИП и организаций, попавших в федеральный и краевой список наиболее пострадавших отраслей

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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, этот пакет экономической поддержки будет в крае третьим. Данное предложение было озвучено 12 мая на заседании оперативного штаба. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что все пострадавшие из-за ограничительных мероприятий предприятия и ИП должны получить поддержку от государства. Именно поэтому власти края разработали проект о введении ряда льгот.

- Тем, кто пользуется упрощенной системой налогообложения, ставка по налогам будет снижена в два раза. По объекту налогообложения «Доходы» – с 6% до 3%. По объекту «Доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15% до 7,5%, - заявили в пресс-службе администрации региона.

К слову, в крае в этот список попали более 32 тысяч организаций и ИП, общая сумма их экономий составит около 3,7 млрд рублей.

Кроме того, как отмечает источник, вдвое снизят ставку по единому налогу на временный доход – с 15%до 7,5%. Этим стимулом воспользуются более 49 тысяч представителей бизнеса, здесь экономия составит более миллиарда рублей.

Здесь же власти края предлагают снизить налог на имущество организаций вполовину тем владельцам коммерческой недвижимости, которые смогли снизить арендные платежи на период карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU