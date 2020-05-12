В центре Краснодара водитель BMW снес дорожную остановку из-за аварии

12 Май 2020 2020-05-12T19:50:17+03:00

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Как сообщил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко, днем на улице Уральской столкнулись две иномарки – «Тойота Камри» и «BMW».

- Около трех часов дня водитель «Тойоты» двигался по Уральской в сторону улицы 1 Мая. При развороте не предоставил преимущество BMW, который ехал во встречном направлении, - рассказал Артем Коноваленко.

В результате ДТП 29-летний краснодарец, управлявший «Бэхой», снес автобусную остановку и три дорожных знака. А вот 26-летнему водителю «Тойоты», спровоцировавшему столкновение, сотрудники ДПС выписали постановление за нарушение ПДД, теперь ему грозит штраф в размере 500 рублей. Кстати, виновник также поплатится и за повреждение остановки и знаков, на которые наехал водитель «BMW» по его вине, а это – до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU