В центре Краснодара водитель BMW снес дорожную остановку из-за аварии
Как сообщил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко, днем на улице Уральской столкнулись две иномарки – «Тойота Камри» и «BMW».
- Около трех часов дня водитель «Тойоты» двигался по Уральской в сторону улицы 1 Мая. При развороте не предоставил преимущество BMW, который ехал во встречном направлении, - рассказал Артем Коноваленко.
В результате ДТП 29-летний краснодарец, управлявший «Бэхой», снес автобусную остановку и три дорожных знака. А вот 26-летнему водителю «Тойоты», спровоцировавшему столкновение, сотрудники ДПС выписали постановление за нарушение ПДД, теперь ему грозит штраф в размере 500 рублей. Кстати, виновник также поплатится и за повреждение остановки и знаков, на которые наехал водитель «BMW» по его вине, а это – до 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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