В Сочи туристы соскользнули с тропы и упали в русло реки

12 Май 2020 2020-05-12T20:01:30+03:00

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Пренебрегли карантинным запретом и отправились на прогулку 12 мая два туриста в Сочи – мужчина и женщина. Идя по тропе вдоль слияния рек Агва и Сочи, они поскользнулись и «нырнули» вниз, в русло. Как отмечают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, сочинка смогла самостоятельно выбраться на берег, а вот мужчина из-за полученных травм без помощи спасателей не обошелся.

- Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего, медик ЮРПСО оказала ему доврачебную помощь – наложила на травмированное правое плечо фиксирующую повязку, после чего спасатели транспортировали 43-летнего сочинца до автомобиля Скорой помощи, где его передали врачам, - рассказали «Комсомолке» в службе.

По предварительным данным, при падении мужчина сильно ударился головой, из-за чего получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом правого плеча.

А вот если бы сидели дома на самоизоляции, такое приключение с печальными последствиями бы не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU