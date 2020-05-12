Власти Кубани поддержат транспортные предприятия

12 Май 2020 2020-05-12T20:15:31+03:00

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Как сообщает пресс-служба краевой администрации, некоторые кубанские транспортные предприятия не вошли в федеральный список пострадавших от пандемии. Там же уточняют, что речь идет о тех, акции которых полностью принадлежат региону и МУПам. Так как они не относятся к категории МСП, значит, не могут претендовать на поддержку федерального уровня.

– Большинство из них сократили или вовсе приостановили работу. Для них мы предусмотрели субсидии на выплату заработной платы за апрель в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Условие здесь – сохранение 90% сотрудников за период до 6 месяцев, – заявил вице-губернатор Игорь Галась на совещании краевого оперативного штаба.

На эти выплаты из краевой казны выделят 81 миллион рублей. Как отмечают в пресс-службе администрации, этот проект поможет сохранить рабочие места более 6,5 тысячам кубанцев.

Кроме того, власти пообещали возместить часть недополученных доходов предприятиям, которые согласились в мае предоставить бесплатный проезд льготной категории граждан по билетам за апрель месяц. Сегодня такими билетами пользуются 57 тысяч людей.

Подобную поддержку получат 170 юрлиц и ИП, из региональной казны выделят порядка 70 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU