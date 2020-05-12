2020-05-12T20:27:07+03:00
Общество

На Кубани назначен новый глава погрануправления ФСБ

Александра Эктова представили 12 мая
Виталий КАРНАУХ
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Александра Эктова представили Кондратьеву 12 мая.Александра Эктова представили Кондратьеву 12 мая.
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Сегодня, 12 мая, состоялась встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и нового руководителя пограничного управления ФСБ России региона. Глава края выразил надежду на плодотворное сотрудничество и обозначил основные направления работы во время карантина, главной задачей является – охрана границ Краснодарского края.

– С погрануправлением мы тесно взаимодействуем. Сейчас очень важно контролировать поток людей, въезжающих в край, а также не ослаблять контроль границ края с Абхазией, – заявил Кондратьев.

Начальник УФСБ по краю Сергей Захарихин, представивший губернатору Александра Эктова, подчеркнул, что новый руководитель имеет большой опыт в профильной сфере. Ранее он командовал пограничниками Алтайского края, позже – Ростовской области.

СПРАВКА «КП»

Александр Эктов родился 12 июня 1964 года. Поступил в военную академию генерального штаба ВС РФ и закончил ее в 2005 году. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством». Женат, воспитал двух сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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