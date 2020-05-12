2020-05-12T20:40:37+03:00
Происшествия

Житель Новороссийска пытался продать запчасти от БТР в Беларусь

За это он поплатился своей свободой на четыре с половиной года
Виталий КАРНАУХ
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За это он поплатился своей свободой на четыре с половиной года.За это он поплатился своей свободой на четыре с половиной года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Краснодарского краевого суда, фемида Новороссийска рассмотрела уголовное дело местного жителя, обвиняемого в контрабанде военной техники.

Правоохранители установили, что 47-летний мужчина осенью 2018 года купил несколько раздаточных коробок, предназначенных для установки на БТР, с уничтоженными заводскими номерами. Позже он привел их в рабочее состояние и договорился о продаже. Правда, покупатель находился в белорусском Минске. Но это не остановило новороссийца, он все же решился на незаконное перемещение техники через государственную границу. При этом, как отмечают в крайсуде, он прекрасно осознавал противоправность своих действий.

После того, как 47-летний новороссиец получил оплату в размере 560 тысяч рублей, он отправил две раздаточные коробки, а остальную технику обещал переслать позже, но что-то пошло не так по независящим от него причинам.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда военная техника была конфискована и обращена в собственность Российской Федерации, - заключили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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