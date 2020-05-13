2020-05-13T08:34:17+03:00
Общество

В Новороссийске благоустройство пляжей завершат к 1 июня

Всего откроют 20 территорий
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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Если позволит эпидемиологическая обстановка, пляжи Новороссийска будут готовы уже 1 июня. Об этом рассказал заместитель главы города Виктор Цыбань. Откроют 20 территорий.

- Это 10 пляжей общего пользования и 10 – на территориях баз отдыха. Сейчас везде проводятся завершающие мероприятия по подготовке необходимой инфраструктуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Центральный городской пляж также будет полностью готов к началу лета. Там уже заканчивается планировка нового основания пляжа, завезли гальку. На всей территории установят теневые навесы нового образца, более устойчивые к ветрам, появятся новые раздевалки, туалет, медицинский пункт, спасательные вышки. Завершается монтаж систем видеонаблюдения.

Также увеличили количество мест для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудованы специальные бетонные дорожки для передвижения по территории, новый спуск в воду. В районе центральной лестницы предусмотрен лифт.

К 1 июня благоустроят пляж в урочище Широкая Балка. Там провели работы по берегоукреплению, завершили реконструкцию набережной, сделали освещение и стоянки для автотранспорта.

Также на всех городских пляжах водолазы обследуют морское дно, специалисты Роспотребнадзора проведут необходимые исследования на качество морской воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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