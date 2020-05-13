В Новороссийске благоустройство пляжей завершат к 1 июня
Если позволит эпидемиологическая обстановка, пляжи Новороссийска будут готовы уже 1 июня. Об этом рассказал заместитель главы города Виктор Цыбань. Откроют 20 территорий.
- Это 10 пляжей общего пользования и 10 – на территориях баз отдыха. Сейчас везде проводятся завершающие мероприятия по подготовке необходимой инфраструктуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Центральный городской пляж также будет полностью готов к началу лета. Там уже заканчивается планировка нового основания пляжа, завезли гальку. На всей территории установят теневые навесы нового образца, более устойчивые к ветрам, появятся новые раздевалки, туалет, медицинский пункт, спасательные вышки. Завершается монтаж систем видеонаблюдения.
Также увеличили количество мест для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудованы специальные бетонные дорожки для передвижения по территории, новый спуск в воду. В районе центральной лестницы предусмотрен лифт.
К 1 июня благоустроят пляж в урочище Широкая Балка. Там провели работы по берегоукреплению, завершили реконструкцию набережной, сделали освещение и стоянки для автотранспорта.
Также на всех городских пляжах водолазы обследуют морское дно, специалисты Роспотребнадзора проведут необходимые исследования на качество морской воды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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