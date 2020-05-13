2020-05-13T08:48:11+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о старпоме, который выстрелил с балкона в нарушителя самоизоляции

В потерпевшего он попал пулей из гладкоствольного карабина
Александра ПОДУШКО
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В потерпевшего он попал пулей из гладкоствольного карабинаВ потерпевшего он попал пулей из гладкоствольного карабинаФото: Архив "КП"
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Как ранее сообщала «Комсомолка», ЧП произошло в начале мая в Новороссийске. Сейчас стали известны подробности этого дела.

Старший помощник капитана во дворе своего дома повздорил со знакомым. После он вернулся к себе в квартиру и с балкона начал палить по мужчине.

Соседи вызвали полицию для буяна, а для нарушителя карантина - скорую. Шальная пуля все-таки в него попала. Его госпитализировали в городскую больницу. В медицинском учреждении потерпевшему поставили диагноз – ранение левой голени правого бедра.

- Старпом стрелял из гладкоствольного карабина АКС-366. У мужчины было официальное разрешение на владение оружием, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также известно, что оба участника привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

- На стрелка завели уголовное дело. На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - пояснили в полиции.

Кроме того, помощника капитана привлекли к административной ответственности за нарушение сроков регистрации оружия, а также не соблюдение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему. У него изъяли гладкоствольный карабин, травматический пистолет, патроны и гильзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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