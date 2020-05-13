2020-05-13T09:19:41+03:00
Общество

В Краснодаре на даче нашли скелет, два года просидевший с бутылкой на диване

Признаков насильственной смерти не обнаружено
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото из архиваФото из архиваФото: Влад КОМЯКОВ
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На дачах в станице Елизаветинской обнаружили останки человека, который два года просидел с бутылкой на диване.

Соседи обратили внимание, что дачу никто очень давно посещал и решили заглянуть в окно. Там открылась шокирующая картина – в комнате сидел скелет. На место вызвали сотрудников полиции.

- В дачном домовладении был обнаружен скелетированный труп неустановленного человека в естественной позе. Видимых признаков насильственной смерти нет, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Эксперты определили, что человек скончался около двух лет тому назад. Сейчас следователи выясняют личность умершего и обстоятельства его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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