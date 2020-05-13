В Краснодаре на даче нашли скелет, два года просидевший с бутылкой на диване
На дачах в станице Елизаветинской обнаружили останки человека, который два года просидел с бутылкой на диване.
Соседи обратили внимание, что дачу никто очень давно посещал и решили заглянуть в окно. Там открылась шокирующая картина – в комнате сидел скелет. На место вызвали сотрудников полиции.
- В дачном домовладении был обнаружен скелетированный труп неустановленного человека в естественной позе. Видимых признаков насильственной смерти нет, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Эксперты определили, что человек скончался около двух лет тому назад. Сейчас следователи выясняют личность умершего и обстоятельства его смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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