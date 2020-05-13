В Усть-Лабинском районе местные жители украли с территории кладбищ надгробные плиты

13 Май 2020 2020-05-13T09:21:05+03:00

Их задержали в соседней станице и доставили в отдел полиции

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В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратились местные жители. Они заявили о том, что с территории кладбищ пропали надгробные плиты.

- Полицейским удалось установить личности злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 34 и 44 лет задержали в соседней станице и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчины в течение нескольких месяцев ночью проникали на кладбища, расположенные на территории района, и похищали детали памятников. Для перевозки надгробий они использовали принадлежащий одному из злоумышленников автомобиль.

Правоохранители установили причастность задержанных к 31 факту краж. Надгробные плиты злоумышленники сдали в пункты продажи памятников.

За кражи на них завели уголовное дело. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сумма ущерба потерпевшим устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU