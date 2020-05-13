В станице Тбилисской на реконструкцию парка выделили 46 миллионов рублей

13 Май 2020 2020-05-13T09:36:29+03:00

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На благоустройство парка культуры и отдыха имени Семыкина в станице Тбилисской выделили порядка 46 миллионов рублей. Зеленая зона была заложена еще в 1956 году агрономом Семыкиным по проекту Сочинского дендрария.

- Здесь планируется обустроить две детские площадки, сцену, установить 95 современных лавочек, 114 светильников, проложить тротуарные дорожки, высадить 80 деревьев, из них – 20 тюльпановых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все работы проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в Новороссийске благоустройство пляжей завершат к 1 июня. Всего откроют 20 территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU