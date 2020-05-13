«Помощь по хозяйству»: опытная мошенница в Сочи облапошила 85-летнюю пенсионерку

13 Май 2020 2020-05-13T09:40:22+03:00

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В отдел полиции Адлерского района Сочи обратилась с заявлением 85-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой мошенницы.

Пенсионерка пояснила, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина и предложила купить мед по очень выгодной цене, но пенсионерка отказалась от покупки.

В ходе дальнейшей беседы визитерша предложила пожилой женщине помощь по хозяйству. Гостья взяла у нее 15 тысяч рублей на закупку продуктов впрок. После этого ни денег, ни своей новой «помощницы» пенсионерка больше не увидела.

Оперативники составили со слов пострадавшей ориентировку на розыск предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. После чего 54-летнюю жительницу Ростовской области сочинские полицейские задержали по месту проживания. Как оказалось, женщина ранее была неоднократно судима.

Похищенными у пенсионерки деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас следственным подразделением УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU