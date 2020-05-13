В Сочи из Китая поступила большая гуманитарная партия медицинских масок
10 тысяч медицинских масок получила сочинская инфекционная больница №2 от властей китайского города-побратима Вэйхай.
Гуманитарный груз доставлен по линии местного представительства "Красного креста".
Побратимские отношения связывают Сочи и Вэйхай еще с 1996 года. При этом китайский городской округ с почти 3-миллионным населением уже смог благополучно преодолеть пик эпидемии COVID 19.
Помощь из Китая стала своеобразным ответом на поддержку со стороны Сочи. В феврале 2020 года власти курорта направили гуманитарный груз с медицинскими масками в Чэнду после обращения властей города на фоне тогдашнего быстрого распространения коронавируса.
- Гуманитарная поддержка в период пандемии показывает, насколько все страны мира сплотились вместе, чтобы преодолеть эту ситуацию и помочь тем, кому сейчас сложнее, - отметил вице-мэр Сочи Владимир Морозов.
Как ранее сообщалось, в Сочи зарегистрировано 220 случаев заболевания COVID 19.
ИСТОЧНИК KP.RU