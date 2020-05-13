На Кубани драгоценности почти на 115 тысяч рублей украл у хозяйки наемный работник
В дежурную часть по Мостовскому району обратилась местная жительница. Из ее дома пропали золотые украшения. Общая сумма ущерба составила более 115 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Также правоохранители опросили очевидцев и установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшей.
- Вскоре задержали 24-летнего местного жителя. Злоумышленник работал по найму у потерпевшей. Когда хозяйки не было дома, подозреваемый проник в дом и похитил ювелирные крашения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Похищенные ценности полицейские вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU