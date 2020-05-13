В Новороссийске незаконно вырубили шесть лесных дубов
Житель Новороссийска обратился с заявлением в природоохранную прокуратуру. Он заявил о повреждении деревьев в Приморском районе города. Сотрудники ведомства провели проверку.
- Было установлено, что в пределах лесопаркового зеленого пояса, имеющего особое природоохранное значение, была осуществлена вырубка шести лесных дубов возрастом 100 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ущерб от незаконного уничтожения деревьев составил 698 тысяч рублей. По данному факту природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственный отделом полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка зеленых насаждений в особо крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU