В Краснодаре для реконструкции кинотеатра «Аврора» закроют два подземных перехода
В Краснодаре с 14 мая местные жители не смогут переходить с Красной и Шоссе Нефтяников к «Авроре» и обратно по подземным переходам. Они будут закрыты до завершения реконструкции кинотеатра.
- Сама территория уже огорожена. Пройти с Красной на Шоссе Нефтяников можно через подземный переход на пересечении. Коммунаров и Офицерской. Так же и в обратном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Вблизи «Авроры» установят информационные щиты с подробной информацией. Панно установят: на пересечении Красной и Гаврилова, Красной и Офицерской, Коммунаров и Офицерской, Шоссе Нефтяников и Офицерской.
ИСТОЧНИК KP.RU