В Краснодаре для реконструкции кинотеатра «Аврора» закроют два подземных перехода

13 Май 2020 2020-05-13T10:31:09+03:00

Здесь на время ремонтных работ установят информационные щиты с подробной информацией

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В Краснодаре с 14 мая местные жители не смогут переходить с Красной и Шоссе Нефтяников к «Авроре» и обратно по подземным переходам. Они будут закрыты до завершения реконструкции кинотеатра.

- Сама территория уже огорожена. Пройти с Красной на Шоссе Нефтяников можно через подземный переход на пересечении. Коммунаров и Офицерской. Так же и в обратном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вблизи «Авроры» установят информационные щиты с подробной информацией. Панно установят: на пересечении Красной и Гаврилова, Красной и Офицерской, Коммунаров и Офицерской, Шоссе Нефтяников и Офицерской.

ИСТОЧНИК KP.RU