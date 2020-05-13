На Кубани уничтожили боеприпасы времен ВОВ
В лесных массивах Туапсинского и Крыловского районов местные жители нашли предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Об этом они сообщили в Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Взрывотехники выехали на место. Они установили, что это разнокалиберные минометные снаряды времен ВОВ со следами коррозии.
- Росгвардейцы уничтожили боеприпасы на месте обнаружения, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани назначен новый глава погрануправления ФСБ. Александра Эктова представили 12 мая. Ранее он командовал пограничниками Алтайского края, позже – Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU