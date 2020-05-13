2020-05-13T11:10:27+03:00
Общество

На Кубани уничтожили боеприпасы времен ВОВ

Это были разнокалиберные минометные снаряды
Александра ПОДУШКО
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Фото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В лесных массивах Туапсинского и Крыловского районов местные жители нашли предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Об этом они сообщили в Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.

Взрывотехники выехали на место. Они установили, что это разнокалиберные минометные снаряды времен ВОВ со следами коррозии.

- Росгвардейцы уничтожили боеприпасы на месте обнаружения, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани назначен новый глава погрануправления ФСБ. Александра Эктова представили 12 мая. Ранее он командовал пограничниками Алтайского края, позже – Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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