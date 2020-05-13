В автомобиле жительницы Краснодара нашли 10 граммов синтетических наркотиков
Сотрудники дорожно-патрульной службы на въезде в Приморско-Ахтарский район остановили иномарку. За рулем находилась 35-летняя жительница краевого центра.
В салоне автомобиля и личных вещах женщины нашли три полимерных пакета и конверт с порошкообразными веществами белого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что это синтетические наркотики общей массой около 10 граммов, и марихуана около 2 граммов.
- Запрещенные вещества женщина хранила личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств) . Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU