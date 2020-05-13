2020-05-13T11:40:39+03:00
Общество

В Сочи рыбаки-нарушители привлечены к административной ответственности

Они незаконно ловили рыбу в реке Мзымта
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи рыбаки-нарушители привлечены к административной ответственностиВ Сочи рыбаки-нарушители привлечены к административной ответственностиФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В Сочи задержали девять граждан РФ и одного человека без гражданства за незаконную рыбалку. Мужчины ловили рыбу, нарушая природоохранное законодательство.

- Они рыбачили на расстоянии менее одного км от устья реки Мзымта, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении рыбаков возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ.

- Санкция за данное правонарушение предусматривает штраф, а так же - возможную конфискацию орудий лова, - уточнил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что правила рыболовства запрещают лов в реках Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу, их притоках и на расстоянии менее 1 км по обе стороны от устья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брюховецком районе благоустроили сквер
В Белореченском районе отечественная легковушка сбила 3-летнего ребенка
Оперативники в Сочи задержали фальшивомонетчика с поличным
На Кубани работает горячая линия по выплатам медикам за работу с больными COVID-19
В обсерваторы Краснодара 12 мая отправили 52 человека
Доктор Мясников рассказал, выдержит ли человечество новое смертельное испытание после коронавируса
Житель Кубани разыскивается по подозрению в убийстве знакомого
В Сочи рыбаки-нарушители привлечены к административной ответственности
В автомобиле жительницы Краснодара нашли 10 граммов синтетических наркотиков
На Кубани уничтожили боеприпасы времен ВОВ
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 мая 2020 года: самому старшему пациенту 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 мая 2020 года увеличилось еще на 96 человек