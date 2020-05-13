В Сочи рыбаки-нарушители привлечены к административной ответственности
В Сочи задержали девять граждан РФ и одного человека без гражданства за незаконную рыбалку. Мужчины ловили рыбу, нарушая природоохранное законодательство.
- Они рыбачили на расстоянии менее одного км от устья реки Мзымта, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении рыбаков возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ.
- Санкция за данное правонарушение предусматривает штраф, а так же - возможную конфискацию орудий лова, - уточнил представитель пресс-службы.
Он напомнил, что правила рыболовства запрещают лов в реках Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу, их притоках и на расстоянии менее 1 км по обе стороны от устья.
ИСТОЧНИК KP.RU