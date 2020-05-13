Житель Кубани разыскивается по подозрению в убийстве знакомого

13 Май 2020 2020-05-13T11:41:32+03:00

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Трагедия произошла 9 мая. В этот день знакомые встретились на одной из улиц станицы Успенской Белоглинского района. Между ними произошел конфликт на почве давних разногласий. После ссоры мужчины разошлись по домам.

Через некоторое время подозреваемый пришел к 65-летнему знакомому и ударил его 10 раз ножом в область шеи, после чего скрылся. Супруга потерпевшего стала свидетелем этого. Она вызвала на место полицейских и скорую.

- В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления в федеральный розыск объявлен 55-летний Глазунов Михаил Петрович, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Если вы обладаете информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 383-27-74 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU