Доктор Мясников рассказал, выдержит ли человечество новое смертельное испытание после коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T12:25:12+03:00

Об этом в интервью он сообщил kp.ru

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Известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников рассказал kp.ru, выдержит ли человечество новое смертельное испытание.

Он заявил, что многие люди, которые лежат в реанимации с подтвержденным вирусом, с ожирением и диабетом. У них также набор хронических болезней. Сейчас выбраться из группы риска проблематично. Любые кардинальные изменения в питании, в изменении веса, в иммунитете требуют многомесячных усилий. Сейчас ничего не сделать.

Он ответил и на вопрос, почему из-за других вирусов нет карантина.

- Наверное, из-за того, что те болезни привычные, мы уже с ними как-то смирились. Думаю, что изоляция стала реакцией на неизвестную угрозу. Медики и правительства в мире не знали, чего ждать, насколько инфекция опасна, - отметил врач.

По его мнению, коронавирус - это учения перед большой пандемией. Эта показала, что в мире к ней не готовы.

- Эпидемиологи и вирусологи говорят, что серьезный грипп с высокой смертностью – это две мутации. Первая, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. В дальнейшем может быть инфекция, которая потенциально станет более серьезной, - высказал свои подозрения доктор Мясников.

Также он рассказал , что перчатки от опасного вируса бесполезны. Они имеют смысл только в одном случае – если ты их непрерывно меняешь. А маски могут немножко снизить риски передачи инфекции от больного к здоровому.

По его мнению, придет сезонное обострение вируса. Ведь любая инфекция реально может лечиться только карантином.

Также он сообщил о своих прогнозах снятия карантина.

- Нет единого решения, которое устроит всех. Если меня спросят, я не знаю, как поступить. Я вижу плюсы и минусы и того, и другого. И сегодня для меня эта чаша одинаковая. Слава богу, не я решаю, - отметил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU