Доктор Мясников рассказал, выдержит ли человечество новое смертельное испытание после коронавируса
Известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников рассказал kp.ru, выдержит ли человечество новое смертельное испытание.
Он заявил, что многие люди, которые лежат в реанимации с подтвержденным вирусом, с ожирением и диабетом. У них также набор хронических болезней. Сейчас выбраться из группы риска проблематично. Любые кардинальные изменения в питании, в изменении веса, в иммунитете требуют многомесячных усилий. Сейчас ничего не сделать.
Он ответил и на вопрос, почему из-за других вирусов нет карантина.
- Наверное, из-за того, что те болезни привычные, мы уже с ними как-то смирились. Думаю, что изоляция стала реакцией на неизвестную угрозу. Медики и правительства в мире не знали, чего ждать, насколько инфекция опасна, - отметил врач.
По его мнению, коронавирус - это учения перед большой пандемией. Эта показала, что в мире к ней не готовы.
- Эпидемиологи и вирусологи говорят, что серьезный грипп с высокой смертностью – это две мутации. Первая, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. В дальнейшем может быть инфекция, которая потенциально станет более серьезной, - высказал свои подозрения доктор Мясников.
Также он рассказал , что перчатки от опасного вируса бесполезны. Они имеют смысл только в одном случае – если ты их непрерывно меняешь. А маски могут немножко снизить риски передачи инфекции от больного к здоровому.
По его мнению, придет сезонное обострение вируса. Ведь любая инфекция реально может лечиться только карантином.
Также он сообщил о своих прогнозах снятия карантина.
- Нет единого решения, которое устроит всех. Если меня спросят, я не знаю, как поступить. Я вижу плюсы и минусы и того, и другого. И сегодня для меня эта чаша одинаковая. Слава богу, не я решаю, - отметил врач.
ИСТОЧНИК KP.RU
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