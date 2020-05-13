В обсерваторы Краснодара 12 мая отправили 52 человека
12 мая в Краснодар прилетели 616 человек. Аэропорт принял 12 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Сыктывкара, Тамбова, Новосибирска, Челябинска и Калуги.
Всем прибывающим в город пассажирам сразу проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции.
- Жителям города и края предстоит оставаться две недели дома. Всего на двухнедельный карантин отправили 52 граждан из других регионов страны, - отметили в администрации Краснодара.
Напомним, постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани и в Краснодаре введен с 31 марта. Он был продлен до 23 мая.
Напомним, в Краснодаре для реконструкции кинотеатра «Аврора» закроют два подземных перехода. Здесь на время ремонтных работ установят информационные щиты с подробной информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU