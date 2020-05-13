В обсерваторы Краснодара 12 мая отправили 52 человека

13 Май 2020 2020-05-13T12:37:46+03:00

А горожане и жители края, прибывшие в кубанскую столицу, будут оставаться дома

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12 мая в Краснодар прилетели 616 человек. Аэропорт принял 12 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Сыктывкара, Тамбова, Новосибирска, Челябинска и Калуги.

Всем прибывающим в город пассажирам сразу проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции.

- Жителям города и края предстоит оставаться две недели дома. Всего на двухнедельный карантин отправили 52 граждан из других регионов страны, - отметили в администрации Краснодара.

Напомним, постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани и в Краснодаре введен с 31 марта. Он был продлен до 23 мая.

Напомним, в Краснодаре для реконструкции кинотеатра «Аврора» закроют два подземных перехода. Здесь на время ремонтных работ установят информационные щиты с подробной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU