Оперативники в Сочи задержали фальшивомонетчика с поличным

13 Май 2020 2020-05-13T13:14:31+03:00

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Полицейские в Сочи из отдела экономической безопасности городского УВД оперативным путем получили информацию о том, что 42-летний местный житель пытается сбывать в магазинах фальшивые купюры крупных номиналов

В ходе проверки эти сведения подтвердились.

Оперативники задержали мужчину в одном из магазинов Сочи при попытке сбыть поддельную 5-тысячную купюру.

Досмотрев личные вещи и автомобиль подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли еще 10 купюр номиналом по 5 тысяч рублей каждая.

По результатам экспертизы, изъятые денежные знаки признаны поддельными.

Сейчас установлена причастность задержанного к сбыту фальшивых купюр и еще в четырех магазинах Сочи.

Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчина заключен под стражу,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU