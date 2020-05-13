В Белореченском районе отечественная легковушка сбила 3-летнего ребенка

13 Май 2020 2020-05-13T13:26:07+03:00

Он попал в реанимацию

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12 мая в 16:30 в Белореченском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок.

- По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «ВАЗ 21124», сбил 3-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Все обстоятельства аварии выясняются.

На дорогах Краснодарского края 12 мая было зафиксировано 12 ДТП, в которых 15 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло три наезда на трех пешеходов, три человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU