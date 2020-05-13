В Брюховецком районе благоустроили сквер

13 Май 2020 2020-05-13T13:49:40+03:00

Это сделали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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На обновление общественной территории в станице Новоджерелиевской в Брюховецком районе выделили 18 миллионов рублей из всех уровней бюджета.

На площади уложили новую тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы, беседки, детские игровые элементы. Также высадили около 200 деревьев и кустарников. Работы проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, ранее завершили капремонт мемориала «Скорбящая мать», который находится рядом со сквером. Здесь заменили плиты, на которых высечены имена бойцов, павших за родную землю. Из бюджетов всех уровней на восстановление мемориала направили более семи миллионов рублей.

Напомним, в станице Тбилисской на реконструкцию парка выделили 46 миллионов рублей. Благоустройство проходит в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU